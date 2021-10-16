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У Києві п'яний водій самоскида збив пішоходів на переході (фото)

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Київ, Субота 16 жовтня 2021 09:24
У Києві п'яний водій самоскида збив пішоходів на переході (фото) Фото: п'яний водій вантажівки наїхав на пішоходів у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Володимир Костирін

У Києві п'яний водій вантажівки "МАН" наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, після чого дав по газах і втік з місця ДТП на Оболоні. Порушника правоохоронці затримали вже на Столичному шосе.

Про це передали в прес-службі поліції Києва.

Постраждалі громадяни - чоловік і дівчина (1977 і 1996 років народження) - після події на проспекті Степана Бандери були госпіталізовані до лікарні з травмами.

Затриманого водія самоскида (1974 р.н.) "продули" на Драгері, і прилад показав 2.68 проміле вмісту алкоголю в організмі.

Для упіймання винуватця наїзду правоохоронці оголошували план "Перехоплення".

"За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння", - розповіли в поліції.

Тепер водієві вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

У Києві п'яний водій самоскида збив пішоходів на переході (фото)У Києві п'яний водій самоскида збив пішоходів на переході (фото)

У Києві затримали п'яного водія вантажівки, який збив пішоходів (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у смертельній ДТП з евакуатором загинули чотири людини, серед них 21-річний поліцейський та прикордонник.

Також ми писали про те, що нещодавно учасник шоу "Танці з зірками" Максим Леонов потрапив у ДТП.

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