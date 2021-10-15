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В ДТП з евакуатором на Закарпатті загинули поліцейський та прикордонник

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П'ятниця 15 жовтня 2021 20:03
В ДТП з евакуатором на Закарпатті загинули поліцейський та прикордонник Фото: в ДТП загинули поліцейський та прикордонник (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

В смертельній ДТП з евакуатором в Закарпатській області загинули чотири людини. Серед них 21-річний поліцейський та прикордонник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Автомобілем керував співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Його пасажирами були військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі жителі міста Чоп.

Численні травми отримав і 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували до районної лікарні. Попередньо медики діагностували у нього внутрішньо-черепну травму та перелом черепа.

У МВС згодом назвали ім'я загиблого поліцейського.

"Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді загинув патрульний управління патрульної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції Ігор Марчишак. До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідмлялося, що у Закарпатській області автомобіль врізався в припаркований евакуатор, після чого загорівся. Аварія сталася сьогодні рано вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району.

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ДТП Закарпатська область
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