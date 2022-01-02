У Києві п'яний водій BMW збив дитину на пішохідному переході і навіть не зупинився (відео)

У Києві чоловік за кермом BMW на швидкості збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході і навіть не зупинився. ДТП сталася вчора, 1 січня, близько 21:00 на вулиці Світлицького.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці в Facebook .

Винуватець швидко зник з місця аварії, а дитині з травмами знадобилася допомога медиків, її відвезли в лікарню. Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронцям вдалося встановити місце знаходження водія.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік поводився зухвало. Крім того, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пізніше це підтвердив лікар-нарколог. У крові порушника було виявлено 1 проміле алкоголю.

У Києві п'яний водій BMW збив дитину на пішохідному переході (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Чоловіка затримали та передали слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування всіх обставин ДТП. Його автомобіль відправили на штрафмайданчик.

У Києві п'яний водій BMW збив дитину на пішохідному переході (фото: facebook.com/kyivpatrol)

У поліції також опублікували відео інциденту, на якому, видно, як чорний BMW збиває дитину на переході і їде далі.