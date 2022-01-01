У Києві водій влетів у стовп і на задимленому авто поїхав далі: відео обурило мережу

У Києві нетверезий водій влетів у стовп. Однак, після того що сталося, він натиснув на газ і поїхав у задимленому і пожмаканому авто далі.

Так, на відео видно, як авто виїхало на тротуар, де протаранило стовп. Далі водій просто від'їхав і поїхав дорогою далі, наче нічого не сталося.

До того ж під час руху авто задимилось.

"У Києві аватар намотав на стовп свій мустанг, і вирішив, що це не така і проблема", - йдеться під відео.

У мережі користувачі були вражені від побаченого та пишуть, що водій міг себе вбити.