У Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих

Інцидент стався на вулиці Здолбунівській на житловому масиві Позняки в Дарницькому районі столиці. На щастя, чоловік ні в кого з людей не вцілив, і жертв та постраждалих в результаті НП немає.

Свідки події викликали на місце правоохоронців, і незабаром буйного стрілка спіймали.

"На виклик негайно виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Дарницького управління поліції. На місці події поліцейські затримали правопорушника і вилучили у нього пістолет "Форт" з патронами", - йдеться в публікації.

Зловмисником виявився 51-річний киянин, який так і не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Також "копи" опитали очевидців і свідків інциденту.

У результаті слідчі оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК. Тепер йому за п'яну стрілянину загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

У Києві чоловік влаштував стрілянину у відповідь на зауваження, що на вулиці пити алкоголь не можна (фото: kyiv.npu.gov.ua)