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У центрі Львова сталася стрілянина в кафе, стрілок затриманий

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Львів, Четвер 19 серпня 2021 14:48
У центрі Львова сталася стрілянина в кафе, стрілок затриманий Фото: у центрі Львова сталася стрілянина в кафе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

18 серпня у центрі Львова в одному із закладів громадського харчування відвідувач розпочав стрілянину. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львова.

Близько 16.30 один з відвідувачів кафе зробив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого зник. Про інцидент повідомив директор закладу, і дав опис стрілка.

Після чого на перехресті вулиць валової-Галицької патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування і затримали його. З собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет і патрони до нього.

Стрільцем виявився 39-річний місцевий житель. У нього вилучили зброю і боєприпаси, які відправили на експертизу.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання-позбавлення волі на строк до семи років.

Зловмисник затриманий, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Фото: у центрі Львова сталася стрілянина в кафе (facebook.com/MVS.LVIV)

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