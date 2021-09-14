У Києві п'яний неадекват зупинив рух потягів у метро: в мережі з'явилось відео

У Києві на платформі станції метро "Контрактова площа" нетверезий чоловік поводився агресивно, а потім стрибнув на рейки.

Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані у Facebook. Він став свідком цієї події.

"Потяг у метро стояв дві хвилини, поки чоловік вилазив на перон. Чоловік поводився неадекватно, був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Його заспокоювала співробітниця метро. Він скористався метушнею на пероні і втік в сторону виходу з метро. Поліцейському не вдалося його наздогнати і затримати. На цей момент його особу не встановлено ​​", - розповіли правоохоронц.

"Безпорадний поліцейський весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті порушник стрибнув на рейки й пішов тунелем у бік центра", - написав журналіст.

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