У Києві п'яний неадекват зупинив рух потягів у метро: в мережі з'явилось відео

У Києві на платформі станції метро "Контрактова площа" нетверезий чоловік поводився агресивно, а потім стрибнув на рейки.
Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані у Facebook. Він став свідком цієї події.
За словами Кіпіані, п'яний пасажир п'ять хвилин порушував спокій на "Контрактовій".
"Безпорадний поліцейський весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті порушник стрибнув на рейки й пішов тунелем у бік центра", - написав журналіст.
Зокрема, рух було зупинено на 5-7 хвилин.
Чоловік напідпитку зупинив рух столичного метро (facebook.com/vakhtang.kipiani)
У столичній поліції підтвердили сайту "Сегодня" вказаний інцидент.
"Потяг у метро стояв дві хвилини, поки чоловік вилазив на перон. Чоловік поводився неадекватно, був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Його заспокоювала співробітниця метро. Він скористався метушнею на пероні і втік в сторону виходу з метро. Поліцейському не вдалося його наздогнати і затримати. На цей момент його особу не встановлено ", - розповіли правоохоронц.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
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