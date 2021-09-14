В Киеве пьяный неадекват остановил движение поездов в метро: в сети появилось видео

По словам Кипиани, пьяный пассажир пять минут нарушал покой на "Контрактовой".

"Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. Наконец нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра", - написал журналист.

В частности, движение было остановлено на 5-7 минут.

Выпивший мужчина остановил движение столичного метро (facebook.com/vakhtang.kipiani)

В столичной полиции подтвердили сайту "Сегодня"указанный инцидент.

"Поезд в метро стоял две минуты, пока мужчина вылезал на перрон. Мужчина вел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его успокаивала сотрудница метро. Он воспользовался суматохой на перроне и убежал в сторону выхода из метро. Полицейскому не удалось его догнать и задержать. На данный момент его личность не установлена ", - рассказали правоохранители.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.