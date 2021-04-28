У Києві провели марш вишиванок на честь дивізії "Галичина": як це було (відео)

Учасники акції зібралися біля станції метро "Арсенальна", після чого колона пройшла до Майдану Незалежності за маршрутом вулиця Грушевського, Кріпосний провулок, вулиця Інститутська.

Поліцейські мали право перевіряти речі та документи в учасників маршу, рух транспорту на зазначених ділянках доріг було обмежено.

Незважаючи на діючі в столиці жорсткі карантинні обмеження, захід був досить багатолюдним - зібралися сотні громадян. Учасники ходи несли символіку дивізії "Галичина", УНА-УНСО, "Карпатської Січі", Добровольчого українського корпусу, організації "Сокіл", а також державні прапори.

Відео: у Києві провели марш на честь дивізії "Галичина" 28 квітня

На Алеї Героїв Небесної Сотні активісти стали на коліна, щоб вшанувати пам'ять жертв Революції Гідності, поклали квіти. На мосту розвісили великий банер з написом "Не забуде стрільця Україна з золотим левиком на рукаві".

Відео: Учасники маршу на честь дивізії "Галичина" у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні

Під час ходи деякі активісти запалили фаєри. Захід проходив без конфліктних ситуацій. Повідомлень про інциденти від поліції не надходило.

Марш на честь дивізії "Галичина" в Києві 28 квітня (фото Івана Черничкіна / t.me/zaborona_com)

14-та гренадерська дивізія військ СС (Waffen SS) "Галичина"була створена 1943 року німецькою окупаційною владою в Західній Україні. Наприкінці Другої світової війни з'єднання перейменували на 1-шу Українську дивізію української національної армії, бійці якої присягнули на вірність Україні.

Марш на честь дивізії "Галичина" в Києві 28 квітня (фото Івана Черничкіна / t.me/zaborona_com)

Після війни союзники розформували дивізію, однак, на відміну від інших підрозділів, сформованих з колишніх радянських громадян, військовослужбовці "Галичини" не були видані радянському уряду.

Після закінчення Другої світової війни протягом років лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. На вимогу Фонду Візенталя та деяких членів парламенту Канади у 1986 р. була створена урядова комісія, відома під назвою Комісія Дешена, яка мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії.

Після вивчення архівних матеріалів та допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від 1987 р. визнала, що нема доказів скоєння злочинів дивізією "Галичина".

Марш на честь дивізії "Галичина" в Києві 28 квітня (фото Івана Черничкіна / t.me/zaborona_com)