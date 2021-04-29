У Києві проспект Науки хочуть перейменувати на честь Киви: на повному серйозі

У Києві збирають підписи за те, що б проспект Науки назвати ім'ям народного депутата і кандидата наук Іллі Киви.
Про це повідомляють на сайті Київської міської ради, де і з'явилася відповідна петиція.
Петиція, яку пропонують підписати, складена досить іронічно. Вона була зареєстрована буквально відразу після того, як нардеп захистив дисертацію і став кандидатом наук.
"Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління Іллі Ківи допоможе кожному школяреві і студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного жителя нашої прекрасної країни України", - йдеться на сайті.
Однак жителі Києва почали підписувати документ на повному серйозі. Всього за день майже 300 киян підписалися під петицією...
Автором електронної пропозиції є Владислав Дулапчій. На своїй сторінці Facebook він також закликає людей підписувати петицію.
"Кияни! Українці! Ми повинні це зробити! Київрада просто зобов'язана розглянути це питання на сесії! Підпиши! Поділися!" - закликав Владислав на своїй сторінці.
Петиція за перейменування проспекту Науки (petition.kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, щоб петиція була розглянута, її повинні підписати 10 тис.осіб.
Тим часом ще один кандидат наук спалив диплом через надання Киві наукового ступеня.