У Києві знову прорвало труби: де сталася НП

У Києві сьогодні, 15 січня, вночі прорвало теплотрасу. Інцидент стався на вулиці Сім'ї Іздиковських біля Повітрофлотського проспекту, Солом'янський район. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Київ зараз".

Після прориву труби гаряча вода залила всю проїжджу частину, двори житлових будинків і вулиці, які знаходяться поруч.

Прорив труби на вулиці Сім'ї Іздиковських (фото: t.me/now_kiev)

Користувачі мережі повідомили, що прорив теплотраси стався ще і на Теремках. Інші також обурюються з цього приводу.

Прорив труби на Теремках (фото: facebook.com/anastasiia.barladiuha.7)

Тільки що на Теремках завозили дочку в школу. Опалення немає, в класі 14 градусів, біля прориву труби крім журналіста каналу 1+1 і оператора взагалі нікого немає. Мабуть, вирішують, хто має ремонтувати;

І Теремки 2 пливуть...

Замість того, щоб зводити нескінченні хмарочоси, краще б ремонтувати труби;

Чому всі дивуються проривам? Коли новобудови підключають до старих тепло-, водо- та електро-мереж, не розуміють що вони не витримають такого навантаження. Хто дає дозвіл на підключення. І злі язики кажуть, що коштує це недешево. Дивись у корінь, як казав Козьма Прутков.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в понеділок, 13 січня, біля торгового центру Ocean Plaza, прорвало теплотрасу, після чого був затоплений ТЦ. Крім того, на дорозі провалився асфальт і через це застрягла маршрутка. Людям довелося йти дуже гарячій воді. Деяких госпіталізували з опіками.