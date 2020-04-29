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У Києві сталася пожежа у популярному ресторані: з'явилося відео

STYLERПодії    29.04.2020 - 23:48
У Києві сталася пожежа у популярному ресторані: з'явилося відео
Пожежа в Києві (Фото: скріншот)

У центрі Києва загорівся ресторан швидкого харчування

У Києві сталася пожежа в ресторані "Соло-піца". Заклад знаходиться на вулиці Сагайдачного між Контрактовою та Поштовою площами в центрі міста.

Займання сталося на другому поверсі популярного ресторану швидкого харчування.

Відео з місця події опубліковано 29 квітня на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Всі вікна закладу відкриті, з них йде дим.

На місці працюють співробітники ДСНС - видно три автомобілі пожежників. Також є поліцейські.

Що стало причиною загоряння - наразі невідомо.

Дані про жертви або постраждалих не надходили.

Відео: У Києві сталася пожежа в ресторані "Соло-піца"

Нагадаємо, що всі ресторани згідно з правилами карантину не повинні працювати.

Як повідомлялося, днями розгорівся скандал за участю народного депутата Миколи Тищенка - журналісти виявили, що його ресторан "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.

На наступний день, щоб перевірити зазначену журналістами інформацію, в ресторан приїхали правоохоронці. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача - там перебували кілька співробітників ресторану.

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