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Під Харковом біля військових складів спалахнула пожежа: у мережі з'явилося відео

STYLERЖиття    29.04.2020 - 19:38
Під Харковом біля військових складів спалахнула пожежа: у мережі з'явилося відео
Пожежа під Харковом (колаж: РБК-Україна)

У Балаклії спалахнула пожежа біля військових складів

У середу, 29 квітня, в районі військових складів у Балаклії Харківської області загорілася трава та сміття. Рятувальники виїхали на пожежу о 12:30 і там працювало три відділення.

Про цей інцидент повідомив Telegram-канал "Віха (Харків) Будинку", який також опублікував відео спалаху.

Пожежу в районі військових складів у Балаклії (відео: YouTube)

Нагадаємо, що нещодавно під Житомиром сталася серйозна пожежа, яка знищила ліси та села. За словами журналіста Дениса Казанського, через пожежу наполовину згоріло село Лічман, а сусіднє село Магдин вигоріло повністю.

Він також опублікував жахливі фото, які показали наслідки сильної пожежі. Казанський зазначив, що в лісі горіла в основному підстилка, яка в цей час року зазвичай була вологою і сирою, але в області давно не було дощів.

Раніше повідомлялося про те, що в природному парку під Сумами при пожежі загинули птахи з Червоної книги. Займання сталося на території Гетьманського національного природного парку через підпал сухої трави.

Тварини, які потрапляють в район пожежі в нічний час, практично завжди гинуть. У них мало шансів на порятунок. При цьому пожежники та працівники парку швидко зреагували на інцидент, що допомогло уникнути розповсюдження вогню в ліс.

Винним пожежі загрожують нові збільшені штрафи, а також кримінальна відповідальність.

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