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В Киеве произошел пожар в популярном ресторане: появилось видео

STYLERПроисшествия    29.04.2020 - 23:48
В Киеве произошел пожар в популярном ресторане: появилось видео
Пожар в Киеве (Фото: скриншот)

В центре Киева загорелся ресторан быстрого питания

В Киеве произошел пожар в ресторане "Соло-пицца". Заведение находится на улице Сагайдачного между Контрактовой и Почтовой площадями в центре города.

Возгорание произошло на втором этаже популярного ресторана быстрого питания.

Видео с места происшествия опубликовано 29 апреля на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Все окна заведения открыты, из них идет дым.

На месте работают сотрудники ГСЧС - видно три автомобиля пожарных. Также есть полицейские.

Что стало причиной возгорания - в настоящее время неизвестно.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

Видео: В Киеве произошел пожар в ресторане "Соло-пицца"

Напомним, что все рестораны согласно правилам карантина не должны работать.

Как сообщалось, на днях разгорелся скандал с участием народного депутата Николая Тищенко - журналисты обнаружили, что его ресторан "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

На следующий день, чтобы проверить указанную журналистами информацию, в ресторан приехали правоохранители. Однако, на момент проверки, в ресторане не было ни одного посетителя - там находились несколько сотрудников ресторана.

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