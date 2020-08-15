У Києві прогримів вибух біля станції метро: що сталося (фото)

У Києві прогримів вибух біля станції метро "Іподром" у Голосіївському районі, після чого в небо піднявся стовп диму. Інцидент перелякав мешканців району Теремки, в мережі почали надходити повідомлення про пожежу.

Про 15 серпня передали на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

"Серйозна пожежа в Києві на Теремках. За попередньою інформацією, на льодовому стадіоні стався вибух, після чого повалив густий чорний дим", - йдеться в повідомленні.

У соцмережі показали фото з місця НП. На кадрах видно клуби диму, але немає відкритого полум'я.

У пабліку також зазначають, що за однією з версій, причиною того, що відбувається, могли бути зйомки фільму в цьому районі - мовляв, це просто спецефекти.

У Києві на Теремках прогримів вибух і піднявся стовп диму (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Невдовзі в Facebook-спільноті "Типове Голосієво" підтвердили - справа дійсно у кінозйомках.

"Вибух автомобіля на Льодовому - це зйомки фільму", - повідомляють в пабліку.

У Києві вибух біля метро "Іподром" і дим на Теремках налякав людей (фото: facebook.com/glsvkyiv)

При цьому деякі юзери обурюються, що нічого не знали про роботу над екшеном, і не на жарт стривожилися через звук вибуху та густий дим.

Пожежники звикнуть і перестануть зовсім ворушитися. "- Горить? Так це зйомки чергового фільму".

Що горить? Видно на проспекті Науки

Придурки！Сполошили весь район！

Фото: скрін коментарів facebook.com/glsvkyiv

Нагадаємо, що нещодавно легендарний Жан-Клод Ван Дамм прибув до Києва на зйомки першого фільму Netflix в Україні.

Також стало відомо, що через зйомок цього фільму у серпні обмежать рух транспорту на шести вулицях Києва.