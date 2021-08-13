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У Києві продовжуються акції протесту через роботу Globalmoney: що відомо

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 16:08
У Києві продовжуються акції протесту через роботу Globalmoney: що відомо Фото: у Києві продовжуються акції протесту через роботу Globalmoney (facebook.com)
Автор: Styler

Біля головного офісу платіжної системи Globalmoney у БЦ "Ренесанс" у Києві триває акція протесту ветеранів АТО. Учасники акції, ветеранська громадська організація "Вибачте, що живі" вимагають припинення роботи платіжної системи Globalmoney в ОРДЛО та РФ.

Про це повідомив голова ГО Данило Турчин.

"Globalmoney є прямим каналом фінансування тероризму в ЛДНР. Вона співпрацювала із незаконною фінансовою установою в окупованому Луганську - "Первым коммерческим центром", який переводив у готівку кошти з електронних гаманців Globalmoney. Система співпрацює з російськими банками, чим вона ще нещодавно вихвалялася на своїй сторінці у забороненій російській мережі "Вконтакте", і існує як інструмент обслуговування підсанкційного російського бізнесу в Україні", - заявив Турчин.

Протестувальники розгорнули плакати й встановлені манекени, на яких написані прізвища, як вважають учасники акції, власників і керівників платіжної системи Globalmoney. Охорона БЦ "Ренесанс" одразу ж після початку акції зачинила будівлю зсередини і не впускає відвідувачів.

У Києві продовжуються акції протесту через роботу Globalmoney: що відомоУ Києві продовжуються акції протесту через роботу Globalmoney: що відомоУ Києві продовжуються акції протесту через роботу Globalmoney: що відомо

Нагадаємо, вчора активісти ГО "Вибачте, що живі" провели акцію протесту під будівлею Національного банку. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, в якій були викладені вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи Globalmoney, припинення її можливої співпраці з банками РФ та незаконними фінустановами в ОРДЛО.

27 липня повідомлялось, що у забороненій в Україні "Вконтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, який наповнювалася новинами Globalmoney. Пізніше після розголосу в ЗМІ сторінка була видалена.

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