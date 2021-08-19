У Києві продавчиня влаштувала погоню за викрадачкою піжами: відео "затримання"

У Києві продавчиня бігла за жінкою, викрала з магазину піжаму за 4 тисячі грн.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Так, інцидент стався 18 серпня, о 19:30 в магазині одягу за адресою Лесі Українки, 4.
Як розповіла продавчиня магазину, невідома жінка вкрала піжаму вартістю 4 тис. грн. Зокрема, жінка їй потрапила на очі та зробила зауваження. Однак, нахабна злодійка кинулася на вулицю, а продавець взяла камеру і почала переслідування зловмисниці, яку в підсумку вона наздогнала.
В кінці конфлікт закінчився бійкою, а піжаму жінка не повернула. Власники магазину шукають тих, хто може її впізнати.
У коментарях користувачі пишуть, що жінку необхідно було затримати.
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