У Києві продавчиня влаштувала погоню за викрадачкою піжами: відео "затримання"

Так, інцидент стався 18 серпня, о 19:30 в магазині одягу за адресою Лесі Українки, 4.

Як розповіла продавчиня магазину, невідома жінка вкрала піжаму вартістю 4 тис. грн. Зокрема, жінка їй потрапила на очі та зробила зауваження. Однак, нахабна злодійка кинулася на вулицю, а продавець взяла камеру і почала переслідування зловмисниці, яку в підсумку вона наздогнала.

В кінці конфлікт закінчився бійкою, а піжаму жінка не повернула. Власники магазину шукають тих, хто може її впізнати.

У коментарях користувачі пишуть, що жінку необхідно було затримати.