У Києві прийняли важливе рішення щодо обмеження швидкості: що відомо

Спочатку влада столиці мала намір впровадити підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год - така можливість з 1 квітня до 1 листопада передбачена рішенням Київради - проте в останній день березня відмовилася від плану.

Річ у тім, що зараз жодна з цих 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, пояснив рішення директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній.

Він також уточнив, що моніторинг доріг на вулицях проводився представниками Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КК "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху".

Черній зазначив, що на вказаних вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Зокрема, на них припадає третина всіх загиблих і п'ята частина від усіх травмованих в ДТП у Києві за 3,5 року - тобто 182 смерті та 1789 травмованих.

Крім того, на вулицях дозволено велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота.

"Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням", - зазначив він і додав, що фактично мова йшла про дозвіл рухатися зі швидкістю до 102 км/год в населеному пункті.

Нагадаємо, що в 2019 році мерія Києва схвалила рішення про те, що дозволена максимальна швидкість авто змінюватиметься в столиці в залежності від сезону. На осінньо-зимовий період вона встановлюється на позначці в 50 км/год з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі, а на весняно-літній збільшується до 80 км/год.