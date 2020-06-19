У Києві спіймали цинічну шахрайку: "волонтерить" на Майдані 4 роки (фото)

У Києві піймали шахрайку (колаж РБК-Україна)

У центрі Києва помітили жінку, яка просить гроші для хворих дітей

У Києві на Майдані помітили дуже "цікаву" жінку, яка збирала гроші нібито для хворих дітей. Якщо людина не хотіла пожертвувати фінанси, вона огризалася або хамила. "Волонтерка" підходила абсолютно до всіх людей і наполегливо просила гроші. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Примітно, що скринька для збору коштів виглядала дуже дивно. На перший погляд, вона була опломбована, але з'ясувалося, що це не так. З'ясувалося, що в ній є отвір, звідки можна без проблем діставати гроші.

"На всі питання про стан дитини, діагноз і т. д - жінка дає номер директора своєї організації. З'ясувалося, що директор працює кур'єром в Glovo і навіть не знає в якому районі знаходиться офіс організації, де він директор. Сама ж жінка каже, що це не робота, а благодійність і цим вона займається вже четвертий рік (що і підтверджують місцеві жителі). Також, вона додає, що за весь час вони допомогли 56 дітям з тяжкими діагнозами і з цих грошей вона не отримала ні копійки", - сказано в повідомленні.

В коментарях українці дізналися лже-волонтерку і підтвердили, що бачать її на вулицях столиці не перший рік. За їх словами, раніше вона промишляла на Центральному залізничному вокзалі.

Я цю "мадам" пам'ятаю ще з 6-го липня минулого року... Ми тоді повернулися з чоловіком і дітьми з моря і вона до нас пристала на вокзалі... Після нашої відмови почала проклинати, цитую: "Коли твої діти будуть здихати, тобі ніхто не допоможе"... Є заява на неї в поліцію тією ж датою. Але ні відповіді, ні привіту, як кажуть... Невже хтось ведеться на те, що вона допомагає потребуючим дітям??? Для тих, хто сумнівається додаю фото з її товаришем.

У Києві помітили жінку-шахрайку (Київ Оперативний)

Як ми раніше повідомляли, у Києві розшукують цинічного афериста.

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Автор: Людмила Жукова