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У Києві з'явився квітучий живий пам'ятник мужності героїв "азовців": яскраві фото

Колаж РБК-Україна: у Києві створили квіткове панно, присвячене бійцям "Азова"
Автор: Володимир Костирін

У Києві тепер цвіте живий красивий пам'ятник мужності захисників Маріуполя, бійців окремого загону спеціального призначення Нацгвардії "Азов". Квіткове панно створили на Печерську, а складається воно з 8700 квітів.

Про це 28 липня передали в прес-службі КО "Київзеленбуд".

Висадили і презентували цей яскравий живий квітучий пам'ятник до Дня української державності. Красується воно на зеленому схилі перед Печерським мостом - біля станції метро "Дружби народів" (що буде перейменовано на "Ботанічна") і ботсадом імені Гришка.

Квіткове панно на честь бійців полку "Азов" розташоване на Печерську (фото: facebook.com/zelenbud)

Як виглядає квіткове панно

Площа клумби становить 35 кв. м, а всього було висаджено 8700 квітів.

У центрі синьо-жовтого прапора красується символіка полку "Азова".

Для створення картинки обрали агератум, тагетіс жовтий, ірезіне, альтернантеру Ван-Гутта та цинерарію.

"Та звісно, ніяких квітів не вистачить, щоб подякувати нашим сталевим "азовцям" за їхню незламність у боротьбі за Україну", - зазначає гендиректор "Київзеленбуду" Олексій Король.

Квітучий пам'ятник, присвячений "азовцям", відкрили на День української державності (фото: facebook.com/zelenbud)

Подвиги Захисників України, бійців полку "Азов"

В організації наголошують, що бійці полку "Азов" стали символом незламності українського народу в боротьбі за право бути незалежним, жити на рідній вільній від окупантів землі, в демократичній державі з більш ніж тисячолітньою історією та успішним майбутнім.

У столичній мерії також висловитися про новий квітковий панно-живий пам'ятник героїзму захисників України.

"Це наша присвята сучасним героям і наш маленький внесок у те, аби про "Азов" пам'ятали і продовжували робити все можливе для звільнення наших героїв, маємо докласти максимум зусиль, щоб захисники "Азовсталі" якнайшвидше повернулися додому, до своїх рідних", - розповів начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Квіткове панно, присвячене воїнам полку "Азов", героям оборони Маріуполя (фото: facebook.com/zelenbud)

Раніше повідомлялося, що у Києві увічнили "тракторні війська" у вигляді незвичайного пам'ятника - інсталяція була зроблена з квітів, трактора, і муляжу танка.

Додамо також, нещодавно в Києві з'явилася квіткова клумба у вигляді "русского воєнного корабля".

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