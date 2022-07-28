У Києві з'явився квітучий живий пам'ятник мужності героїв "азовців": яскраві фото

Висадили і презентували цей яскравий живий квітучий пам'ятник до Дня української державності. Красується воно на зеленому схилі перед Печерським мостом - біля станції метро "Дружби народів" (що буде перейменовано на "Ботанічна") і ботсадом імені Гришка.

Квіткове панно на честь бійців полку "Азов" розташоване на Печерську (фото: facebook.com/zelenbud)

Як виглядає квіткове панно

Площа клумби становить 35 кв. м, а всього було висаджено 8700 квітів.

У центрі синьо-жовтого прапора красується символіка полку "Азова".

Для створення картинки обрали агератум, тагетіс жовтий, ірезіне, альтернантеру Ван-Гутта та цинерарію.

"Та звісно, ніяких квітів не вистачить, щоб подякувати нашим сталевим "азовцям" за їхню незламність у боротьбі за Україну", - зазначає гендиректор "Київзеленбуду" Олексій Король.

Квітучий пам'ятник, присвячений "азовцям", відкрили на День української державності (фото: facebook.com/zelenbud)

Подвиги Захисників України, бійців полку "Азов"

В організації наголошують, що бійці полку "Азов" стали символом незламності українського народу в боротьбі за право бути незалежним, жити на рідній вільній від окупантів землі, в демократичній державі з більш ніж тисячолітньою історією та успішним майбутнім.

У столичній мерії також висловитися про новий квітковий панно-живий пам'ятник героїзму захисників України.

"Це наша присвята сучасним героям і наш маленький внесок у те, аби про "Азов" пам'ятали і продовжували робити все можливе для звільнення наших героїв, маємо докласти максимум зусиль, щоб захисники "Азовсталі" якнайшвидше повернулися додому, до своїх рідних", - розповів начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Квіткове панно, присвячене воїнам полку "Азов", героям оборони Маріуполя (фото: facebook.com/zelenbud)