У Києві ліфт ледь не убив людей: лякаюче відео

У Києві ліфт ледь не убив людей (фото: pixabay)

У центрі Києва ледь не сталося найстрашніше в одному з ліфтів

У Києві з'явився "ліфт з фільму жахів", який вирішив пожити своїм життям. Підйомник почав рух з відкритими дверима, коли до нього наближався чоловік. Ще секунда, і могло б статися непоправне.

Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в ЖК "Герцен Парк" Шевченківського району столиці.

"Один з ліфтів виробництва Євроформат після трьох років експлуатації почав жити своїм життям. Ще секунда і з пасажиром могло б статися щось страшне. Тепер задаємо собі питання - за що платять гроші обслуговуючій компанії ЖК?" - підписані кадри.

Ліфт із фільму жахів У РК Герцен Парк (Шевченківський район) ситуація, коли один з ліфтів виробництва Євроформат після трьох років експлуатації почав жити своїм життям. Ще б секунда і з пасажиром могло статись щось страшне. Тепер задаємо собі питання - за що платять гроші обслуговуючій компанії ЖК? Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 21 вересня 2020 р.

В Києві ліфт ледь не убив пасажирів (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі шоковані подібною ситуацією з ліфтом, і пишуть, що в Китаї чоловік загинув саме через таку поломку.

Раніше ми писали, що у Дніпрі двох дітей врятували з ліфта, вони застрягли в двері підйомника.

Також повідомлялося, що у Києві обірвався ліфт з пасажирами.