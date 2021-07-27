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У Києві з'явилося небезпечне морозиво: у складі є отрута

Автор: Анна Шиканова

У київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини. Це продукт компанії Масгомех SRL, Campia-Turzii, в якому міститься заборонена речовина етиленоксид.

Як повідомили в Держспоживслужбі, небезпечне морозиво з'явилося в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Відповідно до закону, всю партію цього продукту повинні негайно вилучити з продажу і повідомити про це в перевірчі органи.

Що це за морозиво

Цей продукт виробляють в Румунії та до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на теплокровних тварин і людини. Він має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.

Варто відзначити, що на упаковуванні виробником вказана Франція, проте завозять його саме з Румунії. У складі цього продукту також був виявлений стабілізатор, який також дуже шкідливий для здоров'я.

Таке морозиво може бути дуже небезпечним

Що таке етиленоксид

Це хімічна речовина, яка використовується в медицині для дезінфекції інструментів. Для внутрішнього використання воно дуже небезпечно і може викликати сильне отруєння. Прояви такого отруєння: сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.

Варто відзначити, що раніше це морозиво було виявлено і в інших містах України. Кілька днів тому фахівці попередили про появу небезпечного продукту в супермаркетах Харкова.

Також ми розповідали про те, що лікарі пояснили, чому морозиво з енергетиком дуже небезпечне.

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