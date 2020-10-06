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У Києві з'явилася вакансія помічника депутата з космічною зарплатою: на неї "клюнули" люди

Автор: Людмила Жукова

У Києві затримали аферистів, які брали гроші за допомогу в працевлаштуванні

У Києві спіймали шахраїв, які обдурили декількох людей і взяли гроші за свої послуги. Аферисти анонсували вакансії нібито від народних депутатів України, які потребують помічників. Але шахраї за працевлаштування вимагали чималі суми. Мова йде про 18 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба київської прокуратури.

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Поліції вдалося затримати зухвалих ділків. За даними слідства, вказані особи, представляючись довіреними особами народного депутата України, пропонували громадянину свою допомогу у запуску процесу оформлення документів на зайняття посади помічника-консультанта зазначеного депутата.

При здійсненні досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька фактів отримання зазначеними особами частин обумовленої суми коштів. 5 жовтня шахраїв затримали при передачі хабара у розмірі 3 тисяч доларів.

У Києві затримали групу шахраїв (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Проводяться слідчі дії, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як ми писали раніше, в Україні назвали найбільш високооплачувані вакансії, за які можна отримати від 80 тисяч гривень заробітної плати.

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