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У Києві побудують нові станції метро: що передбачає Генплан

Автор: Роман Мирончук

У Києві продовжує розвиватися транспортна інфраструктура, зокрема це стосується і станцій метро. На питання, де планується відкриття нових станцій відповіли розробники Генерального плану столиці.

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Генплан передбачає подовження Оболонсько-Теремковской гілки метрополітену до вулиці Дмитра Луценка та будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену до Кільцевої дороги. Про це розробники Генерального плану Києва розповіли в Facebook.

Крім того, в планах є збільшення Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену до вулиці Братиславської. Передбачається, що рухомий склад цієї лінії буде обслуговуватися в депо "Харківське", поки не буде створено депо поруч з вулицею Пухівській і депо "Вишневе" в майбутньому.

Зараз пропонують продовжити лінію до вулиці Братиславської по влаштуванню поруч з нею депо Подільсько-Вигурівської лінії. На це необхідно сім років. Також будуть будувати ще одну станцію "Братиславська".

Розробники Генплану також розповіли, що для будівництва станції "Биківня" немає необхідного пасажиропотоку, це ж стосується і станцій "Старобориспольська" і "Лісництво".

Нагадаємо, у київському метрополітені розгорівся гучний скандал через станції метро "Печерська".

Ми також писали про те, що в метро Києва назвали найбільш завантажені станції.

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