У Києві напівголий чоловік розгулює з пістолетом і стріляє (відео)

У Києві перехожі помітили чоловіка, який йшов в трусах і в руках у нього був пістолет. Крім того, за словами очевидців, він зробив два постріли, один - в землю. Інцидент стався на Троєщині.

"НаТроєщині гуляє напівголий чоловік з пістолетом. Автори відео чули два постріли - другий в землю. Що відбувається - незрозуміло", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи та погрожував дітям. Очевидці повідомили про те, що трапилося в поліцію, і вже через 15 хвилин правоохоронці затримали зловмисника.

Ним виявився 27-річний житель Харкова. При цьому у чоловіка з собою була бойова граната Ф-1. Найголовніше, що ніхто не постраждав. Тепер за скоєне йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Ми також писали про те, що в Одесі п'яний "коп" влаштував нічний бешкет і просив стріляти йому в голову. При цьому неадекват стріляв у повітря і голосно кричав. Затримувати його приїхало вісім патрулів поліції.

Інцидент стався на розі вулиць Разумовська і Скісна о другій годині ночі. Щоб затримати неадеквата, поліції знадобилося дві години. В результаті пістолет у нього забрали, а його самого відвезли у відділок.