ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві поліція напала на журналіста: били до струсу мозку

STYLERЖиття    04.05.2020 - 12:36
У Києві поліція напала на журналіста: били до струсу мозку
У Києві поліція побила журналіста (колаж РБК-Україна)

У Києві поліцейські напали на журналіста

У Києві поліцейські побили журналіста Дениса Ялухіна. Чоловік запевняє, що це сталося в суботу, 2 травня, але він повідомив про це через два дні, через те, що дуже боліла голова від ударів, які йому завдали. Як зазначає Денис, він викликав "копів" на місце злочину і сам виявився жертвою. Свою історію він написав на Facebook-сторінці.

"Два молодих поліцейських, Рудий і Небелюк, упивалися своєю безкарністю. Били кулаками і ногами, по голові, по корпусу, під дих. Я ж не пручався.
Камери вони періодично виключали і навіть хизувалися цим", - пише Ялухін.

За словами журналіста, поліцейські знали, що він журналіст, але упивалися своєю безкарністю. Річ у тому, що у Небелюка мати працює в суді і він упевнений, що залишиться безкарним.

Денис повідомив, що розмова з "копами" у нього записана, зараз він передав її своєму адвокату і збирається дати справі хід,

"Навіть коли я попередив "вартових закону", що у мене діабет і травми від стягнутих наручників можуть бути дуже серйозні, вони з неприхованим задоволенням сказали мені, що вони не лікарі. Навіть адвокату мені довелося дзвонити з закутими за спиною руками. На прохання "розкувати" (так, я так їм сказав) вони мені сказали, що "підкови скасували". Довелося у прямому значенні слова проявити спритність. І так, мені вдалося записати нашу розмову", - написав Ялухін.

Зазначимо, що лікар діагностував у журналіста струс мозку, а рідні радили не розголошувати історію, але він вирішив по-іншому.

Як ми раніше писали, у Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину.

Поліція відкрила провадження через напад на журналіста у Харкові У Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину
Новини України журналистыпобиття
Lite
On Top