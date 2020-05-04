В Киеве полиция напала на журналиста: били до сотрясения мозга

В Киеве полиция избила журналиста (коллаж РБК-Украина)

В Киеве полицейские напали на журналиста

В Киеве полицейские избили журналиста Дениса Ялухина. Мужчина уверяет, что это произошло в субботу, 2 мая, но сообщил он об этом спустя два дня, так как очень болела голова от ударов, которые ему нанесли. Как отмечает Денис, он вызвал "копов" на место преступления и сам оказался жертвой. Свою историю он написал на Facebook-странице.

"Два молодых полицейских, Рудый и Небелюк, упивались своей безнаказанностью. Били кулаками и ногами, по голове, по корпусу, под дых. Я же не сопротивлялся.

Камеры они периодически выключали и даже бравировали этим", - пишет Ялухин.

По словам журналиста, полицейские знали, что он журналист, но упивались своей безнаказанностью. Дело в том, что у Небелюка мать работает в суде и он уверен, что останется безнаказанным.

Денис сообщил, что разговор с "копами" у него записан, сейчас он передал его своему адвокату и собирается дать делу ход,

"Даже когда я предупредил "стражей закона", что у меня диабет и травмы от стянутых наручников могут быть слишком серьезны, они с нескрываемым удовольствием сказали мне, что они не врачи. Даже адвокату мне пришлось звонить с закованными за спиной руками. На просьбу "расковать" (да, я так им сказал) они мне сказали, что "подковы отменили". Пришлось в прямом значении слова проявить изворотливость. И да, мне удалось записать наш разговор", - написал Ялухин.

Отметим, что врач диагностировал у журналиста сотрясение мозга, а родные советовали не предавать историю огласке, но он решил по-другому.

Как мы ранее писали, в Харькове избили журналиста после жалобы в полицию на нарушение карантина.