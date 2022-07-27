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У Києві покажуть унікальний дзвін Мазепи: цікаві факти про святині гетьмана (фото, відео)

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Київ, Середа 27 липня 2022 18:55
У Києві покажуть унікальний дзвін Мазепи: цікаві факти про святині гетьмана (фото, відео) Колаж РБК-Україна: дзвін Мазепи для Києво-Печерського монастиря - найдавніший з неперелитих дзвонів
Автор: Володимир Костирін

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" покажуть для відвідувачів унікальний 340-річний дзвін, який гетьман Іван Мазепа подарував церкві. Ця національна святиня - найстарший у столиці України з неперелитих дзвонів.

Про це 27 липня передали в заповіднику Києво-Печерська лавра на сторінці в Facebook.

"Дзвін Мазепи" представлять до Дня Української Державності. Його зможуть оглянути всі бажаючі з 14:00 28 липня по 1 серпня на Соборній площі Києво-Печерської Лаври, біля північної стіни Великої лаврської дзвіниці.

У Києві покажуть унікальний дзвін Мазепи: цікаві факти про святині гетьмана (фото, відео)

Дзвін Мазепи (фото: facebook.com/kplavra)

Потім пам'ятник передадуть фахівцям заповідника "Києво-Печерська лавра" для необхідних реставраційно-консерваційних заходів.

На дзвоні викарбувано напис про те, що в 1683 році його передав "Иван Стефанов сын Мазепа" на спомин своїх батьків.

У Києві покажуть унікальний дзвін Мазепи: цікаві факти про святині гетьмана (фото, відео)

На дзвоні викарбувано напис зі словами гетьмана Івана Мазепи (фото: facebook.com/kplavra)

Дзвін Гетьман подарував церкві Вознесіння Господнього Києво-Печерського дівочого монастиря, який раніше знаходився на місці, де тепер діє "Мистецький Арсенал". Довгий час його настоятелькою була мати гетьмана Мазепи, в чернецтві Марія Магдалена (померла в 1707 році).

У Києві покажуть унікальний дзвін Мазепи: цікаві факти про святині гетьмана (фото, відео)

Дзвін Мазепи тепер буде в заповіднику Києво-Печерської Лаври (фото: facebook.com/kplavra)

За ці століття дзвін кілька разів переносили, і за часів СРСР він дивом уникнув сумної долі інших "побратимів", коли дзвони в церквах і храмах України за указами більшовицької влади масово переплавляли.

У Києві покажуть унікальний дзвін Мазепи: цікаві факти про святині гетьмана (фото, відео)

Дзвін Мазепи (фото: facebook.com/kplavra)

Дзвони Мазепи

Звернемо увагу, що цей дзвін - не єдиний, що був відлитий для церков України на кошти і на замовлення знаменитого гетьмана-мецената.

Так, в Києві в Софійському соболі знаходиться і його "брат" - найдавніший в нашій країні бронзовий дзвін Мазепи, який був створений в 1705 році, відлитий київським майстром Опанасом Петровичем.

Він має схожу назву. Дзвін отримав ім'я на честь свого замовника - "Мазепа". Вага дзвону - 13 т, діаметр - 1,55 м, висота - 1,25 м. Дзвін покритий пишним орнаментом із зображенням янголят, прикрашений гербом гетьмана Мазепи та має напис про те, що цей дзвін відлитий "іждевінням ясновельможного гетьмана Іоанна Мазепи".

Дзвін Мазепи в Софії Київській "мовчав" 10 років, а знову заспівав вже під час повномасштабної російсько-української війни. Так, у березні священик і дзвонар оживили цей найдавніший в Україні бронзовий дзвін.

Відео: у Києві в Софійському Соборі зазвучав "дзвін Мазепи"

Ще один знаменитий Мазепин дзвін "Голуб" був відлитий на замовлення гетьмана в 1699 році для Батуринської Воскресенської церкви, і теж має висічений напис, а також зображення гетьмана і його герба. Вага становить 640 кг, висота і діаметр - 95 см.

Свою назву на честь птаха, що символізує мир, цей дзвін отримав з нагоди завершення довголітньої війни з Османською імперією і Кримським ханством.

Доля дзвону Мазепи "Голуб" не райдужна. Після знищення російськими військами Батурина в 1708 році дзвін вивезли з "гетьманської столиці". Наприкінці XVIII століття він знаходився на дзвіниці Домницького монастиря в місті Березна під Черніговом. У 1920-х роках дзвін був перевезений до Чернігівського історичного музею, а з часів Другої світової війни він вважався втраченим.

Однак у 2015 році цей дзвін раптово був виявлений науковцем - в російському місті Оренбург на дзвіниці Нікольського кафедрального собору. У нього відсутній язик, також дзвін має тріщину.

У Києві покажуть унікальний дзвін Мазепи: цікаві факти про святині гетьмана (фото, відео)

Дзвін Мазепи "Голуб", відлитий в 1699 році для церкви в Батурині (фото: uk.wikipedia.org)

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Київ Иван Мазепа
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