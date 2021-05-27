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У Києві показали смертельно-небезпечний перехід: знаходиться біля метро

Автор: Людмила Жукова

У Києві показали небезпечний для життя перехід, який знаходиться недалеко від станції метро "Героїв Дніпра".

Відео з ним опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Не зовсім зрозуміло, пішоходу безпечніше переходити по цьому підземному переходу або перебігти над ним? Київ, Героїв Дніпра", - підписали ролик.

На відео ми можемо побачити, в якому сумному стані знаходиться перехід. Він просто розвалюється на очах, судячи з усього, про ремонт йому можна тільки мріяти. До слова, такий стан переходу може загрожувати життю людей.

Відео можна переглянути за посиланням.

У коментарях українці обурилися тим, що відбувається і звинувачують у всьому КМДА.

  • Пфффф... Перехід на районі виклали ...дядько Вітааааалька, шо там у вас в КМДА, а тут півміста зруйновано.
  • На Героїв Севастополя біля Мередіана ще й не так.
  • Таких багато, шкапи справи. Бачив як плитку поклали, двоє руко*опів на вигляд, судячи з усього за копійки. Через півроку стала відпадати.
  • Перебігти безпечніше, але по підземному.

Як ми раніше писали, у переході на станції метро " Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".

Нагадавши, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".

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