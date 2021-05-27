В Киеве показали смертельно-опасный переход: находится возле метро

"Не совсем понятно, пешеходу безопасней переходить по этому подземному переходу или перебежать над ним? Киев, Героев Днепра", - подписали ролик.

На видео мы можем увидеть, в каком печальном состоянии находится переход. Он просто разваливается на глазах, судя по всему, о ремонте ему можно только мечтать. К слову, такое состояние перехода может угрожать жизни людей.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы возмутились происходящим и винят во всем КМДА.