В Киеве показали смертельно-опасный переход: находится возле метро

В Киеве показали опасный для жизни переход, который находится недалеко от станции метро "Героев Днепра".
Видео с ним опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Не совсем понятно, пешеходу безопасней переходить по этому подземному переходу или перебежать над ним? Киев, Героев Днепра", - подписали ролик.
На видео мы можем увидеть, в каком печальном состоянии находится переход. Он просто разваливается на глазах, судя по всему, о ремонте ему можно только мечтать. К слову, такое состояние перехода может угрожать жизни людей.
Видео можно посмотреть по ссылке.
В комментариях украинцы возмутились происходящим и винят во всем КМДА.
Как мы ранее писали, в переходе на станции метро "Осокорки", где недавно коммунальные службы посносили МАФы, уже снова орудуют "стихийники".
Напомним, в Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбедская".