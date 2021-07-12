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У Києві показали "втомлений" підземний перехід: загрожує життю

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 08:37
У Києві показали "втомлений" підземний перехід: загрожує життю У Києві показали "втомлений" перехід (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві показали "втомлений" перехід, який може бути небезпечний для життя.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Відзначається, що перехід знаходиться недалеко від станції метро "Героїв Дніпра". 12 липня близько 6.00 ранку там зверху впала частина стелі. На щастя, перехожих в цей час там не було.

"Безпечні" підземні переходи. Сьогодні близько 06:00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - сказано в повідомленні.

У Києві показали &quot;втомлений&quot; підземний перехід: загрожує життюУ Києві показали &quot;втомлений&quot; підземний перехід: загрожує життюУ Києві показали &quot;втомлений&quot; підземний перехід: загрожує життюУ Києві біля "Героїв Дніпра" знаходиться небезпечний перехід (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі мережі відзначили, що зараз цим переходом мало користуються і зазвичай перебігають дорогу зверху, що теж дуже небезпечно для життя.

  • А там користуються цим підземним переходом? Чомусь вічно паломництво через дорогу із зайців, не дуже-то й дивно, що там не було людей.
  • Такий же стан переходу на Степана Бандери/Новоконстянтинівська.
  • Над цим переходом їздить трамвай. Попереду переходу продуктовий супермаркет Велмарт. Минулого літа була тут новина про те, як із цього продуктового (під час ремонту), впала із криші частина обшивки і прямо на людину (жінку), її травмувало. По цій вулиці (Героїв Дніпра) кожний підземний перехід у такому стані.

Як ми писали раніше, в Києві сталася НП в метрополітені. У переході між станціями Хрещатик і Майдан Незалежності виявили тіло чоловіка з рюкзаком служби доставки "Ракета".

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