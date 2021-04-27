У Києві підліток вирізав всю сім'ю і просидів з тілами кілька днів: що відомо

Підліток вбив батька, матір і 8-річного брата

"У Києві поліцейські затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства. Зловмисник завдав власним батькам і 8-річному братові численні ножові поранення, від яких останні загинули на місці події", - повідомили в прес-службі поліції.

Першими тривогу забила мама глави сімейства (бабуся підозрюваного). Вона не могла зв'язатися з рідними кілька днів, після чого звернулася в поліцію. Правоохоронцям ніхто не відкрив, тоді ДСНС-ники зламали двері і картина вразила всіх.

"Потрапивши в квартиру, ми виявили тіла власників квартири і їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Всі троє - місцеві жителі 1971, 1979 і 2012 років народження", - повідомляють в поліції.

У скоєнні злочину запідозрили 16-річного старшого сина, якого швидко виявили - він пустився навтьоки, коли рідних стали розшукувати. При собі у нього був ніж, який, ймовірно, є знаряддям вбивства.

У сім'ї були постійні конфлікти

Як виявилося, в сім'ї конфлікти були частими. І під час одного з них, підліток накинувся на батьків з ножем, а потім убив і свого брата. Після цього він був у квартирі ще кілька днів.

Після затримання і з'ясування всіх обставин події, підлітка можуть відправити на психіатричну експертизу, пише Сегодня.

Правоохоронці поки не можуть назвати точну версію скоєння злочину. Розглядаються різні версії: побутова, фінансова, соціальна, психологічна.

"За нашою інформацією конфлікти в цій родині траплялися не один раз. Але при цьому хлопчик не перебував на обліку у відповідних службах. Чи буде він направлений на психіатричну експертизу - це питання буде вирішуватися найближчим часом", - розповіли в поліції.