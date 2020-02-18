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У Києві підлітки жорстоко познущалися над чоловіком: били ногами по голові (відео)

STYLERЖиття    18.02.2020 - 08:59
У Києві підлітки жорстоко познущалися над чоловіком: били ногами по голові (відео)
У Києві підлітки побили чоловіка (Колаж РБК-Україна)

У столиці діти накинулися на бездомного чоловіка

У Києві на Троєщині група підлітків спочатку попросила бездомного чоловіка купити їм алкоголь, а потім накинулася на нього з особливою жорстокістю. Потерпілого звуть Анатолій. Тінейджери повалили його на землю і почали бити ногами. Серед підлітків були і дівчата. Один з перехожих залишився небайдужим і викликав поліцію. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Коли на місце події приїхали поліцейські, у одного з молодих людей почалася істерика, інший хлопець впав в непритомність, а інші підлітки, скористалися моментом і зникли з місця злочину. Побитий чоловік писати заяву в поліцію не став.

Обережно, відео 18+

В коментарях українці обурилися і написали, що жорстокість дітей у наш час просто шокує.

  • Це не діти, а убл..ки і таких зараз більшість...справжнє майбутнє країни...У них нічого святого немає і не буде!
  • Хм, виправних робіт підкинути, це допоможе багатьом. Підмітати тиждень район, мити автобуси, прибирати під'їзди в будинках і так далі. Це ж безкоштовна суперсила для приведення міста в порядок.
  • Суспільство на жаль деградує з кожним днем все більше і більше, з таким підростаючим поколінням ніякої війни не потрібно.

У Києві підлітки жорстоко познущалися над чоловіком: били ногами по голові (відео)Скріншот коментарів (Facebook)

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