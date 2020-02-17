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Забризкали газом і побили: в Харкові підлітки познущалися над хлопцем

STYLERЖиття    17.02.2020 - 19:11
Забризкали газом і побили: в Харкові підлітки познущалися над хлопцем
У Харкові підлітки побили однолітка і забризкали газом (фото: колаж РБК-Україна)

У Харкові підлітки жорстоко побили свого однокласника

У Харкові підлітки познущалися над хлопцем і записали все на відео, яке потім виклали у себе на Instagram. Це відео стане головним доказом для залучення хуліганів до відповідальності.

На відео видно молодого хлопця, який лежить посеред вулиці і витирає кров серветкою. Інший хлопець підходить до нього і розпилює йому в обличчя балончик зі сльозогінним газом.

Після цього він спочатку йде, але потім вирішив повернутися до лежачого хлопця і вдарити його ногою в голову. Відео побиття можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що під Львовом пацієнт побив медика бригади швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. 45-річний чоловік знаходився в алкогольному сп'янінні і викликав "швидку". Після приїзду медиків він побив 37-річну жінку.

В результаті інциденту постраждалу фельдшера відвезли в лікарню, де поставили діагноз "рани обличчя, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку". Медикам довелося викликати поліцію, яка затримала неадекватного чоловіка.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві підлітки жорстоко побили школярку заради відео. Інцидент стався на Борщагівці в школі №215. Новенька дівчинка і тепер боїться йти в школу. Одна з нападників виховується в неповній сім'ї, у неї є лише сестра, яка не знає, як впоратися з важким підлітком.

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