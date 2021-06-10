У Києві підлітки закидали дівчинку яйцями до струсу мозку: спливли нові деталі конфлікту

Жінка вимагає публічного вибачення і покарання всіх винних в інциденті, який стався 25 травня на Поштовій площі серед білого дня. Поки ж до матері дівчинки Дарини Судакової з вибаченнями надійшов тільки один телефонний дзвінок від мами однієї з кривдниць, а інші батьки досі мовчать.

Вона розповіла, що того дня компанія фігурантів покликала 12-річну Катю Солодкіну на прогулянку, яка перетворилася на моторошний булінг - старші підлітки почали бити її, обзивати та принижувати, кидати яйцями в голову, при цьому знімали те, що відбувається на відео, сміялися.

У центрі Києва підлітки знущалися над 12-річною школяркою (фото: facebook.com / Дар'я Судакова)

"Пізніше я отримала кілька відео від свого старшого сина. На цих роликах, які поширювали мережею, діти хвалилися булінгом. Звичайно, я була шокована і не могла для себе зрозуміти, чим керувалися діти, коли здійснювали таку жорстокість", - зазначає Судакова.

Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!)

У Києві дівчинку закидали яйцями старші підлітки (фото: facebook.com / Дар'я Судакова)

Яка причина конфлікту

Жінка вважає, що можливою причиною знущань над її дочкою з боку цієї компанії стало те, що Катя раніше по секрету розповіла їй, що компанія захоплюється поганими звичками.

"Уточнювати не буду... Я похвалила її за таку щирість, зазначивши, що вона вчинила добре, адже такі речі гублять життя. Мабуть, хтось із дітей дізнався, що Катя розповіла мені про все. Це стало причиною конфлікту", - розповідає жінка.

При цьому Дарина додала, що ці підлітки не є однолітками її дочки та навіть не вчаться з нею в одній школі.

З цією компанією дівчинка познайомилася в літньому таборі. Жінка повідомила, що спочатку хотіла заборонити дочці спілкуватися з ними, але психологи запевнили її в тому, що підлітків краще не обмежувати та не забороняти.

"Тоді я навіть і подумати не могла, що все може так закінчитися", - говорить Судакова.

Після знущань підлітків 12-річна дівчинка отримала струс мозку і закриту ЧМТ (фото: facebook.com / Дар'я Судакова)

Що загрожує підліткам за булінг

У Подільському управлінні поліції розповіли про те, що особи підлітків встановлені, і з ними вже поспілкувався слідчий. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії, шукають свідків та інших причетних до злочину осіб.

Тим часом у булінгу підлітка можуть звинуватити тільки, якщо кривдник і жертва вчаться в одній школі.

Як зазначив старший інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Києві Віталій Єфименко, якщо це діти з двох різних шкіл, і хтось один ображає іншого, то це вже вважається конфліктом, і займається цим ювенальна поліція. Теж проводяться профілактичні бесіди, але вже під іншою статтею.

У поліції нагадали, що поставити на облік за булінг зможуть тільки за рішенням суду.

Батькам кривдника загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20-40 годин. Якщо інцидент відбудеться вдруге, то штраф зросте від 1700 до 3400 гривень.