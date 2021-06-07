У Києві підлітки влаштували "сеанс булінгу" дівчинці: били яйцями по голові до травми і струсу

У Києві підлітки на очах у всіх били яйця на голові 12-річної дівчинки, знущалися з неї та знімали все, що відбувається, на телефон. У постраждалої діагностували струс мозку і черепно-мозкову травму. Дівчинка отримує погрози, а поліція не діє.

Що сталося з 12-річною Катею

Інцидент стався 25 травня в центрі Києва. 12-річну Катю знайомі покликали погуляти в районі Поштової площі. Однак у компанії дівчинку чекало страшне випробування.

"Знайомі вирішили влаштувати так званий "злив" і розбити сирі яйця об її голову, ображаючи та принижуючи публічно. Її 7 разів вдарили по голові, і на щастя, вона змогла дістатися додому і лягти спати. Пізніше я отримала кілька відео від свого старшого сина, які почали публікувати по різних каналах, хвалячись публічним булінгом і нападом. Як виявилося, 6 підлітків домовилися заздалегідь, купили яйця, покликали Катю гуляти. Коли вони зустрілися, то відібрали телефон, почали принижувати та напали, знімаючи все на свої телефони. У Каті зафіксована закрита черепно-мозкова травма і струс мозку", - розповіла про інцидент мама дівчинки Дар'я Судакова.

Дівчинці почали приходити погрози

Батьки звернулися в поліцію і написали заяву і вже відомі імена та контакти дітей, які вчинили булінг. Однак постраждала дівчинка продовжує отримувати погрози й за словами мами дівчинки, в листуваннях видно, що підлітки вирішили зацькувати Катю і продовжувати булінг.

"Заяву подано в поліцію 27 травня. Я підключила друга-адвоката, який їде комунікацію з поліцією і з'ясовує інформацію про всіх учасників. Я хочу, щоб поліція зробила свою роботу в цій справі належним чином і забезпечила невідворотність покарання для всіх винних", - додала Судакова.

Поліція відкривати справу не поспішає

Як повідомила Ірина Суслова, у Подільському управлінні поліції справу досі не відкрито. Вона додала, що готується офіційний запит в МВС з приводу цієї ситуації, а також до Уповноваженого з прав дітей Миколи Кулеба.

Відео інциденту з Катею можна подивитися ось за цим посиланням.