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У Києві підлітки на мотоциклах напали на авто: залили обличчя водія газом (відео)

Київ, Неділя 08 листопада 2020 15:01
У Києві підлітки на мотоциклах напали на авто: залили обличчя водія газом (відео)
У Києві підлітки підрізали автомобіль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Неповнолітні злочинці спочатку підрізали автомобіль

У Києві 8 листопада посеред дня підлітки скоїли напад на автомобіль, що пересувався по вулиці Теліги. Як повідомляється, неповнолітні завдали шкоди по корпусу автомобіля, а також здоров'ю водія. Відео зухвалого нападу опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook.

"На вулиці Теліги, підлітки спочатку вдарили в крило автомобіль Hyundai, а потім задули водія газом. Сподіваємося, що юних свавільників знайде поліція і притягне до відповідальності", - йдеться у підписі до відео.

У Києві підлітки підрізали автомобіль і залили обличчя водія газом

В коментарях відзначають, що ситуація здається освітленою тільки з однієї сторони, оскільки відео досить обрізане і нічого не відомо про передісторію. Хтось у коментарях також заявив, що, можливо, молоді люди на мотоциклах давно досягли повноліття. Офіційних даних і коментарів поліції поки немає.

Нагадаємо, що у Харкові сталася резонансна ДТП, в якій водій зніс групу людей, яка перебувала на острівці безпеки. Що відомо про аварію і самого водія – читайте в нашій статті.

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