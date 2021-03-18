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В Киеве подбросили под роддом малыша: абсолютно здоров и доношен

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 09:06
В Киеве подбросили под роддом малыша: абсолютно здоров и доношен В Киеве оставили новорожденного ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве под так называемое "окно жизни" Перинатального центра подбросили новорожденного малыша. С ним была записка о дате и времени рождения.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что мальчик абсолютно здоров и родился в положенный срок, то есть доношенным. Он был завернут в одеяло, где лежала записка о дате и врмени рождения. Через несколько дней малыша переведут в дом ребенка. Там он будет дожидаться возможного усыновления.

Медперсонал роддома уже назвал новорожденного Николаем. Медики вообще считают, что малышу повезло, ведь его мама решилась не избавляться от нежелательного ребенка, а дать ему шанс, положив в "окно жизни".

Где оставляют малышей

Отметим, что в Киеве сейчас находятся четыре таких пункта, где мамы могут оставить ребенка. Коля стал четвертым ребенком за последние два года, которого бросили вот так.

Окна жизни размещают, как правило, подальше от чужих глаз. Все сделано так, чтобы ни прохожие, ни медперсонал не увидели мать.

"Даже окна заклеены таким образом, что доступ к окну жизни не контролируется. Если здесь есть кто-то из персонала, то они не будут видеть", — рассказал директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

Врачи отмечают, что это все сделано сознательно, чтобы женщины не боялись осуждения или преследования. Маму, оставившую ребенка, искать не будут.

"Мы таким образом организовали работу окна жизни, чтобы женщина, которая оставляет ребенка, ни в коем случае не была снята на камеру", — сообщил Вячеслав Каминский.

Отметим, что у матери есть два месяца, чтобы изменить свое решение и забрать ребенка. Для этого ей нужно будет сделать ДНК-тест.

В Киеве мать оставила ребенка возле роддома

Как мы ранее писали, в январе бесплатную помощь при родах получили более 29 тысяч украинок.

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