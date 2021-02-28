У Києві пішохода збили зразу два авто: перебіг чотири смуги (фото)

За словами свідків ДТП, чоловік перебіг чотири смуги проїзної частини, переліз через відбійник з огорожею та стрибнув прямісінько на лобове скло проїжджаючого лівою смугою легкового авто Acura.

Після того, як пішохід впав на дорогу, його переїхав ще один автомобіль - темний позашляховик, водій якого, не зупиняючись, втік з місця пригоди.

На жаль, медики "швидкої", які оперативно прибули на місце ДТП, лише констатували смерть постраждалого. Водій легковика від допомоги лікарів відмовився.

Фото з місця ДТП на Наддніпрянському шосе (facebook.com/vartovi.espreso)

Відомо, що загиблому було 34 роки. Також варто відзначити й те, що фатальна автопригода сталась прямо над підземним пішохідним переходом.