У Києві пішохід провчив водія, який ганяв тротуаром (відео)

Зокрема, пішохід став перед автівкою, завадивши безвідповідальному власнику машини рухатися далі.

На відео видно, як водій Hyundai на доволі значній швидкості їде пішохідною зоною, попри те, що там ходять люди. Порушник показав, що хоче проїхати прямо. Але пішохід не поступився і змусив його здавати назад, аби повернутися на дорогу.

"Чомусь деякі гадають, що якщо "мені сюди" – можна порушувати правила дорожнього руху, спричиняти незручності іншим тощо. Типу ж кілька метрів залишилося проїхати, а отже можна їхати, як хочеш", – обурилися автори допису.

У коментарях користувачі пишуть, що таких водії можна часто побачити.