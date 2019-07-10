У Києві переселять людей через будівництво мосту: усі подробиці

Будівництво моста у Києві стане причиною переселення людей (фото: колаж РБК Україна)

Влада міста переселить людей щоб завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста

У Києві власників дач на Русанівських і Воскресенських садах будуть переселяти для того, щоб завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Про це повідомляє Інформатор.

На місці дач влада міста зробить естакаду, яка буде проходити з нового мосту на Воскресенку. Для цих цілей виділяються 109 мільйонів на будівництво нових дач в Биківні.

За новим технічним завданням, роботи будуть проводиться на 24 ділянках, на яких повинні побудувати 8 будинків 30 кв. м, 4 будинки 40 кв. м, 5 будинків 50 кв. м та 2 будинки 100 кв. м. При цьому всі будинки будуть будуватися з терасами і в них буде косметичний ремонт.

Подільсько-Воскресенський міст (фото: wikipedia.org)

У дачній ділянці також поставлять пост охорони та пожежну машину. При цьому від Броварського проспекту до нового містечка збудують нову дорогу. На ділянці будуть прокладені всі необхідні інженерні системи. Для дітей будуть побудовані спортивні майданчики.

Нагадаємо, що під Тернополем на смітник вивезли десятки людських могил. Це сталося під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні заборонили висаджувати дерева впритул до сусідньої ділянки. Мінімальна відстань має бути 4-6 метрів.

Ми також писали про те, що в Україні запроваджується механізм бальної системи розподілу та надання житлових приміщень для переселенців.