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У Києві перекриють деякі вулиці та перевірятимуть документи: в чому причина

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 07:28
У Києві перекриють деякі вулиці та перевірятимуть документи: в чому причина
Тактичні навчання в Києві поліції та Посольства Ізраїлю в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В СБУ попередили киян про тимчасові незручності

У Києві обмежать рух на вулицях у деяких районах для транспорту та пішоходів, а правоохоронці будуть перевіряти у громадян документи, що посвідчують особу.

Такі заходи здійснять у п'ятницю, 16 жовтня, в рамках проведення масштабних антитерористичних навчань. Про це передали в прес-центрі СБУ на сторінці в Facebook.

Киян і гостей столиці закликали з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і незручностей, а також "належним чином реагувати" на дії правоохоронців.

Зазначається, що перекриття певних ділянок доріг та пішохідних зон через тренування силовиків будуть проводити у Печерському та Деснянському районах Києва.

Також громадян закликали дотримуватися правил особистої безпеки. А у разі знаходження макетів вибухових пристроїв СБУ просить телефонувати за телефоном "гарячої лінії" (044) 253-06-71.

Навчання організовує Координаційна група та Штаб Антитерористичного центру СБУ в Києві та області спільно з Посольством Ізраїлю. У тренуваннях братимуть участь підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС та органи державної влади.

Раніше повідомлялося, що міст Патона в Києві перероблять до невпізнання в рамках ремонту і реконструкції, однак повністю перекривати рух під час робіт не стануть.

Нагадаємо, наприкінці вересня координаційна група АТЦ при СБУ провела масштабні навчання на військових об'єктах Львівської області.

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