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У Бердянську вожатий розбещував дівчаток у таборі: знімав ночами на телефон

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Бердянськ, П'ятниця 13 серпня 2021 14:23
У Бердянську вожатий розбещував дівчаток у таборі: знімав ночами на телефон У Бердянську вожатий дитячого табору розбещував дівчаток (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Бердянську Запорізької області вожатий розбещував дівчаток у дитячому оздоровчому центрі. 10-річна вихованка табору повідомила про інцидент батькам, а ті негайно викликали поліцію.

Деталі події повідомили в пресслужбі Національної поліції Запорізької області.

До правоохоронних органів зателефонувала 33-річна жінка і розповіла, що в одному з дитячих таборів вожатий здійснював розпусні дії щодо її 10-річної дочки. До зазначеного табору негайно була направлена слідчо-оперативна група та керівництво Нацполіції області.

З дітьми провели бесіду в присутності батьків і психологів і з'ясували, що вранці, 12 серпня, в спальню до дівчаток зайшов 18-річний вожатий. Він думав, що вихованки сплять. З однієї з них він зняв білизну, почав торкатися статевих органів і фотографувати свої дії на телефон.

Вожатого поліція затримала відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 18-річний студент з Києва, який в літній час вирішив підробити в дитячому таборі.

Слідчий наразі вирішує питання про повідомлення вожатому про підозру за ознаками порушення ч.2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Слідство по даному інциденту триває, а молодій людині обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. З дітьми працює психолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доцент Київського державного вишу розбещував дівчинку.

А також розповідали про те, що під Києвом чоловік кілька годин знущався з жінки.

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