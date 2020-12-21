У Києві пацієнт напав на лікарів швидкої допомоги: постраждалих госпіталізували

У Києві пацієнт напав на двох медиків швидкої допомоги (Колаж РБК-Україна)

У Києві агресивний пацієнт накинувся з кулаками на лікарів швидкої допомоги, які прибули за викликом. Постраждали 24-річна фельдшер і 63-річна медична сестра – обидві жінки госпіталізовані.

Як розповіли в КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" на сторінці у Facebook, пацієнт перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і був агресивний. Він виштовхав фельдшера з машини швидкої допомоги та штовхнув медсестру.

"Увечері 20 грудня в Києві в черговий раз на бригаду ЕМП при виконанні виклику було скоєно напад. Постраждали дві жінки — 24-річна фельдшер і 63-річна медична сестра. Пацієнт з підозрою на алкогольне сп'яніння в стані агресії побив їх — силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру. В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, друга — закриту травму лівого колінного суглоба. Обидві госпіталізовані в травматологічне відділення. Перед тим постраждалі викликали поліцейський наряд, складені відповідні акти", - сказано в повідомленні Центру.

Медики обурені таким ставленням до працівників швидкої допомоги та висловили припущення, що винуватець зможе уникнути покарання.

"Є заяви потерпілих. Є зареєстрований факт нападу. Що буде далі? Це риторичне питання, бо ще ні разу нападники не понесли відповідальності за свої агресивні дії медиків під час виконання ними службових обов'язків", - додали в Центрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом бандити мучили цілу родину, використовуючи найстрашніші тортури 90-х.

А також розповідали про те, що у Житомирі пацієнт на прийомі побив сімейного лікаря.