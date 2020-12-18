ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Києвом бандити мучили цілу родину, використовуючи найстрашніші тортури 90-х

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 13:04
Під Києвом бандити мучили цілу родину, використовуючи найстрашніші тортури 90-х
Під Києвом злодії напали на сім'ю і страшно катували (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області бандити напали на бізнесмена і його сім'ю. Злочинці страшенно катували всіх членів родини протягом години. Вони використовували найвитонченіші знущання: катували праскою, різали ножем і заливали в очі горілку, вимагаючи інформацію про місце зберігання грошей. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Напад стався ще 30 листопада, але зараз поліція затримала злочинців і показала їх в мережі. В результаті нападу бандити забрали у родини 3000 доларів, 8000 гривень, забрали ювелірні вироби та інші цінності, а також викрали два автомобілі, які були припарковані у дворі.

Під Києвом бандити мучили цілу родину, використовуючи найстрашніші тортури 90-хРечі бандитів, вилучені при обшуку (фото: Андрій Небитов/Facebook)

Як розповіли в поліції, до складу банди входили п'ять осіб. Всі вони жителі міста Ірпінь, крім лідера угруповання - 31-річного киянина. Раніше він відбував покарання за крадіжку з квартири і вчинення грабежу. Деякі з учасників організованої банди раніше брали участь у рейдерських захопленнях.

Під Києвом бандити мучили цілу родину, використовуючи найстрашніші тортури 90-хДо складу банди входило 5 осіб (фото: Андрій Нєбитов/Facebook)

Зараз лідер і члени банди затримані і знаходяться в СІЗО. За даним фактом порушено кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій), ст. 257 (бандитизм) і ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Як ми раніше писали, у Києві затримали банду з чотирьох осіб. Вони викрали юриста і вимагали від нього неіснуючий борг.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя преступления

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся