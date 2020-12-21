В Киеве пациент напал на врачей скорой помощи: пострадавших госпитализировали

В Киеве пациент напал на двух медиков скорой помощи (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве агрессивный пациент набросился с кулаками на врачей скорой помощи, которые прибыли по вызову. Пострадали 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра – обе женщины госпитализированы.

Как рассказали в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" на странице в Facebook, пациент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был агрессивен. Он вытолкал фельдшера из машины скорой помощи и толкнул медсестру.

"Вечером 20 декабря в Киеве в очередной раз на бригаду ЭМП при выполнении вызова было совершено нападение. Пострадали две женщины — 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра. Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии избил их — силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая — закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение. Перед тем пострадавшие вызвали полицейский наряд, составлены соответствующие акты", - сказано в сообщении Центра.

Медики возмущены таким отношением к работникам скорой помощи и высказали предположение, что виновник сможет избежать наказания.

"Есть заявления пострадавших. Есть зарегистрированный факт нападения. Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей", - добавили в Центре.

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