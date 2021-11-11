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У Києві пасажир серйозно поплатився за відсутність маски: відео жорсткого затримання

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 15:38
У Києві пасажир серйозно поплатився за відсутність маски: відео жорсткого затримання Поліцейські у Києві затримали пасажира без маски (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві правоохоронці, які перевіряли дотримання пасажирами карантину, спіймали чергового порушника. Зокрема, чоловік чинив опір і поліцейські силою вивели порушника з транспорту.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Всевидяче око".

Так, інцидент сталася ввечері 10 листопада.

Очевидці розповіли, що чоловік без маски перебував у задній частині салону автобуса. Користуватись засобами захисту, зловмисник категорично відмовлявся.

Тому, правоохоронці зробили пасажиру зауваження та вимагали, аби він вдягнув маску. Однак, він почав кричати про небажання дотримуватись карантину.

Зокрема, поліцейські зрозуміли, що з чоловіком домовитись неможливо і вони силою вивели порушника з транспортного засобу.

На відео видно, що його досить жорстко витягли з автобуса і повалили обличчям на асфальт і скрутили.

Також очевидці намагалися вступитися за порушника та казали, аби його відпустили.

Раніше ми повідомляли, що у Києві містян обурила поведінка водія автобуса, який під час руху дивився відео та голосно слухав музику.

Також ми писали, що у Мелітополі підліток зупинив некеровану маршрутку та врятував водію життя.

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Київ маршрутка Карантин
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