У Києві пасажир накинувся з палицею на водія тролейбуса: чоловіки стояли і дивилися

У Києві пасажир напав на водія тролейбуса (колаж: РБК-Україна)

У Києві пасажир напав на водія тролейбуса з палицею. Конфлікт стався через відсутність захисної маски у чоловіка.

На відео, опублікованому в Facebook Вартові еспресо, показано, як чоловік заходить у тролейбус з собакою і починає словесну перепалку з водієм. Потім він виходить і тут же повертається з палицею в руках.

Пасажир завдає кілька ударів по голові водія. Але останній виявився небоязкого десятка, та й статури не самої крихітної. В результаті водій вискочив з транспорту, повалив неадеквата, і утримував так до прибуття поліції.

Нападник, опинившись спиною на тротуарі, нецензурно лаявся, погрожував, що розбереться з водієм.

Цікаво, що інші пасажири та перехожі просто стояли поруч, знімаючи відео. І навіть чоловіки не зголосилися допомогти водієві, у якого з голови текла кров, допомогти утримувати буйного пасажира.

"У столиці чоловік напав на водія тролейбуса. Конфлікт закінчився силовим затриманням", - йдеться у підписі до відео, яке можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+.

''Ви допоможете, чи далі будете знімати на телефони?'' - врешті-решт звернувся до чоловіків водій.

Раніше ми писали, що у Сумах кондуктор постраждала від рук неадекватної пасажирки. Вона зайшла в тролейбус без захисної маски, почала сваритися, а потім і зовсім накинулася з кулаками.

Зазначимо, що доктор Комаровський змінив свою думку про носіння захисних масок. Медик пояснив, чому тепер вважає, що носити маски необхідно всім без винятку.