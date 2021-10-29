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У Києві пасажир без маски хотів втекти від контролерів, але щось пішло не так (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в тролейбусі хлопець хотів втекти від контролерів, але не помітив, що двері зачиняються, і йому затиснуло руку дверима. Зазначається, що пасажир не оплатив проїзд та знаходився без захисної маски.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався в тролейбусі №42.

"Хлопець так тікав від контролерів (бо був без маски й не оплатив проїзд), що не помітив, як затиснув руку дверима. Ну, тепер не втече", – йдеться в повідомленні.

На фото видно, що в хлопця дверима було затиснуто ліву руку з пакетом, яка опинилася ззовні тролейбуса.

Також невідомо, чи виписали штраф "зайцю".

У Києві пасажир тролейбуса хотів втекти з транспорту, але не вийшло (t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі відреагували на інцидент.

  • Ну затиснуло руку, але по вигляду обличчя йому байдуже;
  • Дивлячись на фото, то йому весело;
  • Його сам тролейбус покарав;
  • Невже так важко заплатити та одягнути маску. А ні краще бути хитрим та "популярним" на всю країну.

Раніше ми повідомляли, що у Києві містян обурила поведінка водія автобуса, який під час руху дивився відео та голосно слухав музику.

Також ми писали, що у Києві водій автобуса обматюкав ветерана АТО і виганяв його з транспорту.

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