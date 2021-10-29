У Києві пасажир без маски хотів втекти від контролерів, але щось пішло не так (фото)

У Києві в тролейбусі хлопець хотів втекти від контролерів, але не помітив, що двері зачиняються, і йому затиснуло руку дверима. Зазначається, що пасажир не оплатив проїзд та знаходився без захисної маски.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався в тролейбусі №42.
"Хлопець так тікав від контролерів (бо був без маски й не оплатив проїзд), що не помітив, як затиснув руку дверима. Ну, тепер не втече", – йдеться в повідомленні.
На фото видно, що в хлопця дверима було затиснуто ліву руку з пакетом, яка опинилася ззовні тролейбуса.
Також невідомо, чи виписали штраф "зайцю".
У коментарях користувачі відреагували на інцидент.
Раніше ми повідомляли, що у Києві містян обурила поведінка водія автобуса, який під час руху дивився відео та голосно слухав музику.
Також ми писали, що у Києві водій автобуса обматюкав ветерана АТО і виганяв його з транспорту.