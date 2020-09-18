У Києві відремонтують Центральний автовокзал: як він буде виглядати

У Києві зібралися відремонтувати Центральний вокзал і зробити з нього інноваційну будівлю. Як відомо, в столиці продали на аукціоні будівлі автовокзалів і автостанцій. Тепер за них візьмуться інвестори. Найближчим часом транспортний вузол в центрі Києва чекає ремонт.

Як повідомляє "Центр транспортних стратегій", в проекті модернізації будуть враховані всі вимоги для користування вокзалом пасажирами з обмеженими можливостями. Надалі передбачається будівництво готелю на території автовокзалу, організація додаткових VIP-послуг.

Автовокзал у Голосіївському районі хочуть зробити сучасним та інноваційним, зручним як для пасажирів, так і для перевізників - з комфортною зоною очікування рейсів з сучасними фуд-кортами, інформаційними табло по всій території автовокзалу, зонами відпочинку, медичним кабінетом для допомоги пасажирам і проходження водіями автобусів передрейсового огляду

Так буде виглядати оновлений автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Так Центральний автовокзал виглядав раніше (фото: ru.wikipedia.org)

Нагадаємо, що київський Центральний автовокзал знаходиться на Деміївській площі. Він був побудований в 1957 - 1961 роках архітектором Аврамом Милецьким і Едуардом Бильским. Автовокзал розташований біля великої транспортної розв'язки.

До Речі, у 2013 році розглядалося питання про скасування центрального автовокзалу і перенесення частини пасажиропотоку на інші автостанції Києва. Зокрема, частковим спадкоємцем автовокзалу повинна була стати нова автостанція на "Теремках".

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